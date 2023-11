Le Lac des Cygnes – The Ukrainian Ballet of Odessa – Tournée Casino Barrière Toulouse, 5 janvier 2024, TOULOUSE.

Le Lac des Cygnes – The Ukrainian Ballet of Odessa – Tournée Casino Barrière Toulouse. Un spectacle à la date du 2024-01-05 à 20:30 (2024-01-04 au ). Tarif : 44.0 à 50.0 euros.

AA ORGANISATION (Lic 2-1063978) présente ce spectacle La compagnie a été fondée en 2006 dans la magnifique ville côtière d’Odessa sur la Mer Noire, par Vladimir Troshenko à la suite d’une invitation à jouer « Casse-Noisette » de Tchaïkovski dans les théâtres les plus prestigieux des États-Unis. À partir de ce moment, la compagnie s’est engagée dans des tournées internationales à travers les États-Unis et le Canada, interprétant « Casse-Noisette »et « Le Lac Des Cygnes » de Tchaïkovski, avec des tournées réussies dans son pays natal, l’Ukraine, ainsi que dans toute l’Europe et l’Asie. The Ukrainian Ballet of Odessa a eu le grand honneur de présenter sa production de « La Belle au Bois Dormant » de Tchaïkovski, la « Suite de Carmen » de Bizet / Shchedrin ainsi que plusieurs autres ballets modernes dont son interprétation de « Roméo et Juliette » dans l’un des plus prestigieux théâtres d’Europe Le théâtre National Académique d’Opéra et de Ballet d’Odessa. Les costumes et les décors de The Ukrainian Ballet of Odessa sont fabriqués à la main dans les mêmes ateliers que ceux des Théâtres Nationaux d’Opéra et de Ballet d’Odessa et de Kyiv, et par les mêmes maîtres costumiers. Le répertoire de The Ukrainian Ballet of Odessa a été créé dans les règles de l’art, héritant de l’expérience de maîtres tels que Natalia Makarova, Rudolf Noureev, Mikhail Baryshnikov. A la suite du décès de Vladimir Troshenko, son épouse Alexandra Fedorina en est devenue la directrice artistiques.N° de téléphone accès PMR : 04.75.43.38.88 Le Lac des Cygnes – The Ukrainian Ballet of Odessa

Casino Barrière Toulouse TOULOUSE 18, chemin de la Loge Haute-Garonne

