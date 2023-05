La Troupe du Jamel Comedy Club (Tournée) CASINO BARRIERE TOULOUSE, 22 novembre 2023, TOULOUSE.

La Troupe du Jamel Comedy Club (Tournée) CASINO BARRIERE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 20:30 (2023-05-12 au ). Tarif : 40.0 à 40.0 euros.

EUTERPE PROMOTION (3-20-502) en accord avec DEBJAM et Miala présente ce spectacle Plébiscitée par le public comme par la presse, la troupe du Jamel Comedy Club, véritable pépinière des talents comiques de demain repérés par Jamel Debbouze, revient aujourd’hui à travers un nouveau spectacle collectif fonctionnant selon la même mécanique que le précédent : les artistes de stand up sur scène enchaînant vannes, sketchs et happenings. L’aventure continue ! La troupe du Jamel Comedy Club, fous rires et expérience unique garantis ! N° téléphone accès PMR : 05.33.49.13.00 La Troupe du Jamel Comedy Club

Votre billet est ici

CASINO BARRIERE TOULOUSE TOULOUSE 18, chemin de la Loge Haute-Garonne

40.0

EUR40.0.

Votre billet est ici