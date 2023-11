Louane – Le Club des Sentiments Casino Barrière Toulouse, 7 novembre 2023, TOULOUSE.

NUITS D’ARTISTES (17584) présente en accord avec AUGURI PRODUCTION : ce concert. Après deux albums certifiés disques de diamants et un troisième album « Joie de vivre », certifié disque de platine, Louane revient avec un album concept à la production sensible. Un partage émouvant avec ses fans à travers les réseaux sociaux de l’artiste ou celle-ci interprète ses histoires personnelles mais également celles évoquées par sa communauté. Écrit et composé par la jeune femme ce quatrième opus est une ode aux « Sentiments ». Un recueil de 10 titres originaux, sans artifice, un joyau brut tout en émotions. Fer de lance de la variété française actuelle Louane s’impose à 26 ans comme une artiste incontournable. Retrouvez Louane sur scène dans toute la France, dont une série de 3 dates au théâtre L’Européen à Paris, et en Belgique avec « Le Club des Sentiments », une tournée intimiste, pleine de partage entre l’artiste et ses fans, sans artifice, tout en émotions. Louane

Casino Barrière Toulouse TOULOUSE 18, chemin de la Loge Haute-Garonne

