Place du Capitole, le samedi 18 septembre

Toulouse Capitole Perche est un meeting international de saut à la perche rassemblant les plus grand(es) perchistes mondiaux tels que les frères Lavillenie (FRA) et autres finalistes des JO. C’est aussi une grande fête de l’athlétisme née autour du sport associatif ou petit(e)s et grand(e)s peuvent découvrir le saut à la perche. Cet évènement, présageant les Jeux Olympiques Paris 2024 se tiendra pour sa 1ère édition sur l’emblématique place du Capitole à Toulouse. D’un côté le public assiste à des concours de saut à la perche avec une barre qui monte toute la journée, d’un autre côté les plus curieux peuvent s’initier à la discipline sur des ateliers ludiques encadrés. La règle est simple : chaque perchiste dispose de 3 tentatives pour passer la barre avant qu’elle ne monte. Il passe, la barre monte. Il ne passe pas, il est éliminé. Les athlètes sautent en musique avec la clameur du public animés par un tandem de speakers aguerris à la discipline. Ambiance garantie !

Entrée gratuite

Place du Capitole, 31000 Toulouse, France

2021-09-18

