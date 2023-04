Evazio Magic Show CAFE-THEATRE LE 57, 22 avril 2023, TOULOUSE.

Evazio Magic Show CAFE-THEATRE LE 57. Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 20:30 (2023-04-22 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Evazio est un spectacle unique en son genre mêlant humour, illusions, mentalisme, danse et performances artistiques. À travers des numéros étonnants et visuels nos artistes vous embarquent dans leur univers magique avec humour, poésie et amour. Une histoire vraie de deux enfants ayant un rêve : vivre de leur passion. Découvrez comment ils sont devenus magiciens, les avantages d’être en couple sur scène comme dans la vie, où encore leurs façons de créer de nouveaux numéros magiques. Dans ce spectacle familial et participatif ce couple attachant, va vous surprendre en faisant véhiculer un message aux spectateurs : « Tout est possible à qui rêve, ose, croit, travaille et n’abandonne jamais » Découvrez cette nouvelle approche de la magie, découvrez ÉvaZio !

Votre billet est ici

CAFE-THEATRE LE 57 TOULOUSE 57, Bld des Minimes Haute-Garonne

15.0

EUR15.0.

