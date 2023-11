Dans la Peau de ma Femme CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE, 14 décembre 2023, TOULOUSE.

Dans la Peau de ma Femme CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 20:00 (2023-12-14 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

THEATRE COMEDIE SOLFERINO (1-1052439 ; 2-1052440 ; 3-1052441) PRESENTE CE SPECTACLE Et si vous vous mettiez une seule journée à sa place ? Suite à une scène de ménage le jour de la Saint Valentin, Cécile a fait un vœu. Elle a souhaité que son mari, Fred, se retrouve une seule journée à sa place. Le lendemain, le vœu a été exaucé. Fred se retrouve dans le corps de Cécile et Cécile, dans le corps de Fred. La visite inopportune de leur meilleur ami les oblige à jouer le rôle de l’autre. « Dans la peau de ma femme » est une comédie de mœurs où hommes et femmes apprendront beaucoup d’eux-mêmes. Auteurs : Guilhem Connac, Benoit Labannierre, Pierre Du Tremblay Gérard Pinter

Votre billet est ici

CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE TOULOUSE 40 RUE GABRIEL PERI Haute-Garonne

29.0

EUR29.0.

