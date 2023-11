L’Invitation CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE, 2 décembre 2023, TOULOUSE.

L’Invitation CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:55 (2023-11-18 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit, ceux que l’on ne voit plus ou pas assez. Et puis il y a Charlie. Une comédie dont les critiques des spectateurs sont unanimes « le texte est génial et surprenant » « les acteurs sont très bons »… Alors pourquoi hésitez ? et invitez des amis ce sera encore plus drôle ! L’Invitation

Votre billet est ici

CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE TOULOUSE 40 RUE GABRIEL PERI Haute-Garonne

29.0

EUR29.0.

Votre billet est ici