Le Gai Mariage CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE, 22 novembre 2023, TOULOUSE.

Le Gai Mariage CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 20:00 (2023-11-14 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

Une comédie de Gérard Bitton et Michel Munz. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire : Henri de Sacy, Don Juan invétéré, apprend qu’il hérite d’un million d’euros de sa vieille tante à condition qu’il se marie dans l’année. Comme Henri refuse de déroger à son amour des femmes, son ami Norbert, avocat, lui propose d’épouser un homme. Séduit, Henri propose ce contrat insolite à son copain Dodo, célibataire et sans travail. Mais ce mariage pour le meilleur et pour le pire va vite tourner au cauchemar… Le Gai Mariage

CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE TOULOUSE 40 RUE GABRIEL PERI Haute-Garonne

