J'aime beaucoup ce que vous faites CAFE THEATRE DES 3T D'A COTE, 21 novembre 2023, TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-11-21 à 20:00. Tarif : 29.0 à 29.0 euros. Comment une fausse manoeuvre avec un téléphone portable vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis pensent de vous en réalité… Juste avant leur arrivée pour un week-end finalement pas comme les autres dans votre maison de campagne. C'est là 18ème année que la pièce se joue. Elle approche de la 5 000ème représentation qui a déjà conquis plus de 1 750 0000 spectateurs. CAFE THEATRE DES 3T D'A COTE TOULOUSE 40 RUE GABRIEL PERI

