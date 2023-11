Une Semaine pas Plus CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Une Semaine pas Plus CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE, 17 novembre 2023, TOULOUSE. Une Semaine pas Plus CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros. Une comédie à 3 personnages de Clément Michel. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire : Paul fait croire à sa fiancée que son meilleur ami Martin vient de perdre sa mère et que, de ce fait, il va venir s’installer quelque temps chez eux. En réalité, il espère que cette cohabitation fera exploser leur couple… Martin, pris au piège, accepte mais ce sera « une semaine, pas plus » ! Une Semaine pas Plus Votre billet est ici CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE TOULOUSE 40 RUE GABRIEL PERI Haute-Garonne 29.0

EUR29.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu CAFE THEATRE DES 3T D'A COTE Adresse 40 RUE GABRIEL PERI Ville TOULOUSE Departement Haute-Garonne Lieu Ville CAFE THEATRE DES 3T D'A COTE latitude longitude 43.60624192358322;1.4558653578776772

CAFE THEATRE DES 3T D'A COTE TOULOUSE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/