Venise sous la Neige CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Venise sous la Neige CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE, 15 novembre 2023, TOULOUSE. Venise sous la Neige CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 20:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros. Une comédie à 4 personnages de Gilles Dyrek. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire : Il y a des jours où l’on devrait refuser une invitation à dîner…Entraînée par son ami avec qui elle vient de se disputer, Patricia arrive furieuse à un dîner où elle ne connait personne. Pour se venger, elle décide de ne pas dire un mot, quitte à ce que tout le monde la pense complètement folle. Venise Sous la Neige Votre billet est ici CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE TOULOUSE 40 RUE GABRIEL PERI Haute-Garonne 29.0

EUR29.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu CAFE THEATRE DES 3T D'A COTE Adresse 40 RUE GABRIEL PERI Ville TOULOUSE Departement Haute-Garonne Lieu Ville CAFE THEATRE DES 3T D'A COTE latitude longitude 43.60624192358322;1.4558653578776772

CAFE THEATRE DES 3T D'A COTE TOULOUSE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/