Un Putain de Conte de Fée CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE, 10 novembre 2023, TOULOUSE.

Un Putain de Conte de Fée CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 19:55 (2023-11-10 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

Une comédie à 2 personnages de Gérard Pinter. Avec Charles Pey et Simon Arbo. L’histoire : Comment un brave garçon, chômeur, flemmard et détendu, se transforme-t-il en tueur en série malgré lui ? Un malheureux coup d’épée dans une affiche et le terrible engrenage se met en marche en cette journée qui avait pourtant si bien commencé. Les événements s’enchaînent jusqu’au délire pour notre plus grand plaisir ! A chaque coup de sonnette, tout bascule… est-ce la fatalité ? Un Putain de Conte de Fée

Votre billet est ici

CAFE THEATRE DES 3T D’A COTE TOULOUSE 40 RUE GABRIEL PERI Haute-Garonne

29.0

EUR29.0.

Votre billet est ici