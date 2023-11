Un Crime Farpait CAFE-THEATRE DES 3T Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Un Crime Farpait CAFE-THEATRE DES 3T, 28 décembre 2023, TOULOUSE. Un Crime Farpait CAFE-THEATRE DES 3T. Un spectacle à la date du 2023-12-28 à 18:45 (2023-11-09 au ). Tarif : 29.2 à 29.2 euros. Une comédie policière improvisée à 3 comédiens. Le sujet : Un crime vient d’être commis… Mais qui est la victime, où a-t-elle été retrouvée, quelle est l’arme du crime ? C’est au public de décider. A travers une série de personnages, ces 3 comédiens nous font vivre une enquête hilarante et surtout… pas comme les autres ! Une ambiance de folie pour ce spectacle unique et tout public. Un Crime Farpait Votre billet est ici CAFE-THEATRE DES 3T TOULOUSE 40 RUE GABRIEL PERI Haute-Garonne 29.2

