Une comédie de Fred Menuet et Matthieu Burnel. Mise en scène Gérard Pinter. L'histoire : Employé au service des badges dans « une grande entreprise aéronautique » basée à Toulouse, Félix est un énorme fumiste. Quand il ne fait pas la sieste, il se repose ! Son quotidien de rêve va être bouleversé par l'arrivée inopinée de Victoria, un amour de vacances mais surtout une DRH impitoyable mandatée pour supprimer tous les postes inutiles de cette boîte ! Aéro Malgré Lui CAFE-THEATRE DES 3T TOULOUSE 40 RUE GABRIEL PERI 16 novembre 2023, 20:00 Tarif : 29.2 euros.

