dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Ils appellent ça Rude Rock Reggae ! Un assemblage d’influences early

reggae, ska 60’s, rocksteady, tourbées façon rock’n’roll . Originaires de

Gascogne, les Branlarians distillent cette musique sans modération depuis

2008 ! https://www.facebook.com/thebranlarians/ CAFÉ GINETTE 46 avenue des Minimes, 31200 Toulouse 31200 Toulouse Haute-Garonne samedi 26 novembre – 21h00 à 22h30

