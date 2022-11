DJ MOTOCULT CAFÉ GINETTE Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

DJ MOTOCULT CAFÉ GINETTE, 25 novembre 2022 23:00, Toulouse. Vendredi 25 novembre, 23h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Du rock, du disco de l’espace et des sons de western spaghetti.

Dj Motocult dégaine, décoiffe et survolte! CAFÉ GINETTE 46 avenue des Minimes, 31200 Toulouse 31200 Toulouse Haute-Garonne vendredi 25 novembre – 23h00 à 23h59

Détails Heure : 23:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu CAFÉ GINETTE Adresse 46 avenue des Minimes, 31200 Toulouse Ville Toulouse lieuville CAFÉ GINETTE Toulouse Departement Haute-Garonne

CAFÉ GINETTE Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

DJ MOTOCULT CAFÉ GINETTE 2022-11-25 was last modified: by DJ MOTOCULT CAFÉ GINETTE CAFÉ GINETTE 25 novembre 2022 23:00 CAFÉ GINETTE Toulouse Toulouse bar-bars

Toulouse Haute-Garonne