dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 RETRO FEVER Des prêcheurs du disco, des prédicateurs du vieux funk, l’équipe de retro fever répand la bonne parole du groove avec des morceaux de Kppl & the gang, Earth, Wind and Fire, Bonney M, Jackson 5 … BREUGHEL L’ANCIEN 30 rue de la Chaîne, 31000 Toulouse 31000 Toulouse Haute-Garonne vendredi 25 novembre – 22h00 à 23h00

