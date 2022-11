HAPPINESS FOUNDATION SOUND SYSTEM BIEROGRAPHE Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

HAPPINESS FOUNDATION SOUND SYSTEM BIEROGRAPHE, 26 novembre 2022 19:00, Toulouse. Samedi 26 novembre, 19h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Happiness Foundation est une sono hand-made dans la plus pure tradition des sounds systems Jamaïquains. Ils viendra enflammer le dancefloor du Bièrographe grâce à une sélection 100% vynils Roots/Rock/Raggae/Dub. https://www.facebook.com/hapinnessfoundation Lien d’écoute : https://delizirzop.bandcamp.com/?fbclid=IwAR0f9U0a_eGkOAUyRfaQsRdNXSyyRPeOTi09rruVibwhm9rSr7kgREjS_ho BIEROGRAPHE 12 rue des Paradoux, 31000 Toulouse 31000 Toulouse Haute-Garonne samedi 26 novembre – 19h00 à 23h59

Détails Heure : 19:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu BIEROGRAPHE Adresse 12 rue des Paradoux, 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville BIEROGRAPHE Toulouse Departement Haute-Garonne

BIEROGRAPHE Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

HAPPINESS FOUNDATION SOUND SYSTEM BIEROGRAPHE 2022-11-26 was last modified: by HAPPINESS FOUNDATION SOUND SYSTEM BIEROGRAPHE BIEROGRAPHE 26 novembre 2022 19:00 BIEROGRAPHE Toulouse Toulouse bar-bars

Toulouse Haute-Garonne