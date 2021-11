Toulouse Beer Fest 2021 46 bis Boulevard des Minimes, 13 novembre 2021, Toulouse.

### Le salon de la brasserie artisanale d’Occitanie (et d’ailleurs) **Après une édition 2019 plus que réussie avec près de 3000 visiteurs, le Toulouse Beer Fest #4 est de retour les 13&14 novembre 2021 au 46 bis Boulevard des Minimes**. L’objectif du salon est de faire connaître le travail des brasseurs d’Occitanie (et d’ailleurs…) dans une ambiance familiale et conviviale. Conférence, démo de brassage en live, concerts, Dj’s, jeux pour les enfants et food trucks viendront faire mousser cette journée et en faire “the place to beer” du grand sud ! ### Programme * **Conférence** : Animé par Boris Rongeon (Le Veilleur de Bière – Muret) sur la découverte du monde la bière. * **Concerts** : Samedi : Zitoune (guitare folk et harmonica endiablé). Dimanche : Le duo Miri Gili (guitare, chant, violon, sous-bassophone à la sauce tzigane). Les 2 jours : Dj Moogly : animera la journée avec son brassage musical en tous genres. ![]() ### Plus d’infos [Site du Toulouse Beer Fest ](http://www.toulousebeerfest.fr/home/) ![]() ### Infos pratiques Les 13 et 14 novembre, de 10h à 19h au 46 bis Boulevard des Minimes (anciennes Archives de la Cour des Comptes)

3€ + 1€ de caution pour le gobelet

46 bis Boulevard des Minimes 46 Bd des Minimes, 31200 Toulouse, France Toulouse



