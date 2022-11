DAOUD BEAR’S HOUSE TOULOUSE, 26 novembre 2022 21:00, Toulouse.

Samedi 26 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Après plusieurs années à arpenter les scènes internationales et les plateaux radio et télé en tant que sideman (Festival de Jazz de Montréal, Stagecoach, Fillmore West, Conan, KEXP etc.) le trompettiste franco-marocain daoud revient en France pour porter son propre projet. Plusieurs collaborations avec différents artistes tels que NoJazz, Kacem Wapalek, Pokey Lafarge et Tonina ont su construire son univers musical.

Un quintet énergique aux influences Hip-hop R’n’B et Jazz, le trompettiste s’est inspiré d’artistes tels que Theo Croker, Christian Scott ou Keyon Harrold. daoud s’est entouré d’étoiles montantes de la scène française afin de présenter sous leur meilleur jour, compositions originales et reprises instrumentales.

Pour Culture Bar-Bars, daoud invite Andreas Toftemark. Saxophoniste danois nourri à la scène New-Yorkaise où il a pu étudier avec Joel Frahm, Ben Wendel, Peter Bernstein et bien d’autres. Andreas et son gros son de sax seront pour la première fois à Toulouse.

*GRATUIT*

Start 21h

BEAR’S HOUSE TOULOUSE 10 rue du Pont Montaudran, 31000 Toulouse 31000 Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

samedi 26 novembre – 21h00 à 23h30