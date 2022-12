Octave de Noël 2022 Basilique Saint Sernin, 26 décembre 2022 16:45, Toulouse.

26 décembre 2022 – 1 janvier 2023

Un concert de carillon tous les jours à la Basilique Saint Sernin pour fêter Noël!

Du lundi 26 décembre au lundi 1er janvier 2023, le carillon de la Basilique Saint Sernin de Toulouse sera sonné manuellement tous les jours de 16h45 à 17h30 à l’occasion de l’Octave de Noël : une semaine de fête après Noël !

L’occasion d’entendre cet instrument historique constitué de 20 cloches et d’un clavier manuel dit « coups-de-poing » joué par les carillonneurs régionaux invités.

Musique religieuse, musique traditionnelle, ou profane, tous les styles seront abordés pour le plus grand plaisir des toulousains et des auditeurs.

Au clavier, nous aurons l’occasion d’entendre :

– 26/12 : Maël PROUDOM, carillonneur de la Basilique Saint Sernin

– 27/12 : Mathys MARIE, carillonneur et musicien ariégeois

– 28/12 : Jean-Marc ESPITALIER, carillonneur à Lagarde (Lauragais)

– 29/12 : Alain ANDORNO, carillonneur et organiste toulousain

– 30/12 : Maëlle BARDIN, élève carillonneuse conservatoire de Pamiers

– 31/12 : Guilhem CAROFF, carillonneur et organiste aux Minimes

– 01/01: Corinne SALLES, carillonneuse à Notre Dame de la Drèche, Albi

Les concerts sont gratuits et accessibles à tous, écoute libre sur la place Saint Sernin et, si possible, diffusion en direct sur la page Facebook de Carillons en Pays d’Oc.

Historique de l’instrument :

