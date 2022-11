VERNISSAGE // KAREB AUTRUCHE Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Durée d’exposition : du 24/11 au 24/12 2022

Date vernissage : 24/11/2022 18h Kareb, artiste indépendant basé à Toulouse, est spécialisé dans la création graphique originale : donner vie à une idée à travers le dessin est au cœur de son métier ! Son identité artistique est la synthèse de diverses influences telles que la vision “africaine” de P.Picasso, le néoplasticisme de P.Mondrian, la puissance artistique de J-M.Basquiat, le langage iconique de K.Haring, et les collages “néo-baroques” de Erro. Site internet : https://www.kareb.fr/

Instagram : k.a.r.e.b

Malt : https://www.malt.fr/profile/kareb AUTRUCHE 1 rue André Mercadier, 31000 Toulouse 31000 Toulouse Haute-Garonne jeudi 24 novembre – 18h00 à 23h00

