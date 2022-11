THE LIL PETER BAND AUTRUCHE Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

THE LIL PETER BAND AUTRUCHE, 26 novembre 2022 20:30, Toulouse. Samedi 26 novembre, 20h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 The Lil’ Peter Band est la fusion de l’univers musical de trois artistes charismatiques de la scène toulousaine. Leur répertoire oscille entre reprises emblématiques des purs Texas Shuffle et leurs compositions blues et modernes à la fois. Leur son s’enrichît de la grande expérience et la connaissance profonde de cette musique qu’ils jouent depuis leur plus jeune âge… AUTRUCHE 1 rue André Mercadier, 31000 Toulouse 31000 Toulouse Haute-Garonne samedi 26 novembre – 20h30 à 22h00

