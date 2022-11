ORRI AUTRUCHE Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

ORRI AUTRUCHE, 24 novembre 2022 20:30, Toulouse. Jeudi 24 novembre, 20h30 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Quartet de jazz moderne nourri par de nombreuses esthétiques, de la Folk au Rock en passant par la musique ambiante, Orri explore les textures musicales avec une curiosité sans limites.

Dans cet espace sonore qui laisse place à l’imagination, chaque composition tire le portrait d’un moment ou d’un lieu, vécu ou rêvé, et partage les émotions qui les accompagnent.

Leur premier EP, « Crépuscule », est sorti fin 2021.

Ils se produiront exceptionnellement en trio guitare, contrebasse et batterie au Bar l’Autruche le 24 novembre. AUTRUCHE 1 rue André Mercadier, 31000 Toulouse 31000 Toulouse Haute-Garonne jeudi 24 novembre – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu AUTRUCHE Adresse 1 rue André Mercadier, 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville AUTRUCHE Toulouse Departement Haute-Garonne

AUTRUCHE Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

ORRI AUTRUCHE 2022-11-24 was last modified: by ORRI AUTRUCHE AUTRUCHE 24 novembre 2022 20:30 AUTRUCHE Toulouse Toulouse bar-bars

Toulouse Haute-Garonne