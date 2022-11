CRAZY MIX PARTY // STRICTLY VINYLS AUTRUCHE Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Strictly Vinyls propose des soirées en DJ SET sous titrées Crazy mix Party, placées sous le signe du groove, loin de la musique mainstream. Les dj de Strictly vinyls partagent l’amour de la musique organique et enflamment les dancefloors partout où ils passent ! https://www.facebook.com/strictlyvinyls/videos AUTRUCHE 1 rue André Mercadier, 31000 Toulouse 31000 Toulouse Haute-Garonne vendredi 25 novembre – 21h00 à 23h00

