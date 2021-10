Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Toulouse Art Déco Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Toulouse Art Déco Médiathèque José Cabanis, 2 novembre 2021, Toulouse. Toulouse Art Déco

Médiathèque José Cabanis, le mardi 2 novembre à 18:00

Médiathèque José Cabanis – Rencontre – Art Rencontre avec Geneviève Furnémont, guide-conférencière de la ville de Toulouse depuis vingt-cinq ans. Sa formation, pluridisciplinaire, va des primitifs flamands à l’art contemporain, en passant par l’art roman et l’art islamique. Après cette formation classique, elle a souhaité se remettre en question en devenant guide-conférencière du Centre d’Art Contemporain des Abattoirs. Elle présentera son livre Toulouse Art Déco publié aux Éditions Terrefort, dans la Collection Les maîtres bâtisseurs toulousains. Médiathèque José Cabanis – Rencontre – Art Rencontre avec Geneviève Furnémont, guide-conférencière de la ville de Toulouse depuis vingt-cinq ans. Sa formation, pluridisciplinaire, va des primitifs fla Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T18:00:00 2021-11-02T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse