FESTIVAL CINÉLATINO Toulouse, vendredi 15 mars 2024.

FESTIVAL CINÉLATINO Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-24

Au cours de ces dix jours de fête du cinéma, immergez-vous dans la culture latino-américaine et dévorez sur tous les écrans de cinéma les pépites de l’année. Des films tout neufs en compétition, des avant-premières, du cinéma pour tous les goûts et tous les âges !

Durant 10 jours, vivez au rythme latino avec plus de 100 films, de nombreux échanges avec les cinéastes venus spécialement pour l’occasion ! Découvrez des films pour tous les publics : fictions, documentaires, longs et courts métrages, cinéma d’auteur, social, de genre, et jeune public.

Profitez de cette occasion pour plonger dans des films inédits, premières européennes ou nationales et pour bénéficier des séances de rattrapage des films sortis dans l’année.

Cette année, Cinélatino explore…

– Le cinéma fantastique mexicain.

Habité par des monstres, des vampires ou des revenants, il se nourrit de légendes et folklore, et vagabonde dans les registres du drame, de l’horreur et de la comédie.

– Le cinéma cubain qui a été le fleuron de l’Amérique latine.

Cinélatino part en quête de ce cinéma de la diaspora et de l’exil.

L’actrice mexicaine Teresa Sanchez est l’invitée d’honneur. Loin des paillettes et des stéréotypes, exerce ses multiples talents dans les arts de l’image et du son. Elle est actrice, productrice, réalisatrice, marionnettiste, enseignante, dramaturge, chanteuse et compositrice. Une créatrice foisonnante et généreuse, dont l’interprétation a été primée à plusieurs reprises.

Le programmation complète sera dévoilée mi-février 2024.

EUR.

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@cinelatino.fr



L’événement FESTIVAL CINÉLATINO Toulouse a été mis à jour le 2024-01-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE