FESTIVAL DE GUITARE D’AUCAMVILLE ET DU NORD TOULOUSAIN Toulouse, jeudi 14 mars 2024.

Début : 2024-03-14

fin : 2024-03-24

Pendant 10 jours, des projets alliant musique, spectacle vivant et arts visuels, se jouent sous vos yeux/sur les scènes du Nord Toulousain.

Si la guitare reste au centre de la scène, elle sera accompagnée dans tous ses styles, d’une simple batterie à un ensemble complet, d’une danseuse à un écran de cinéma, ou bien de dessins. Parcourez les salles à la découverte d’univers sensibles, poétiques et joyeux portés par les artistes de la nouvelle scène nationale et régionale. Laissez-vous bercer, par la voix de velours de Roxane Arnal en symbiose avec le piano de Baptiste Bailly , reconnaissez-vous dans les textes d’Athénaïs, ou découvrez le duo pop rock du moment : Special Friend.

​Rendez-vous dans tout le Nord Toulousain : Aucamville, Bruguières, Fenouillet, Fonbeauzard, Launaguet, Saint-Alban et Toulouse.

Au programme, de beaux moments d’enthousiasme et de partage.

DIVERS LIEUX DANS TOULOUSE METROPOLE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@guitareaucamville.com



