CABARET À POILS ET À PLUMES MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse, lundi 12 février 2024.

CABARET À POILS ET À PLUMES MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 20:20:00

fin : 2024-02-12 23:20:00

Venez profiter d’une soirée exceptionnelle au Muséum de Toulouse !

À l’occasion de la saison Sex Appeal, une proposition inédite prend place dans l’écrin exceptionnel du Grand Carré du Muséum.

Un dîner ponctué d’interventions spectaculaires des danseurs et acrobates de la troupe du Kalinka va vous transporter au cœur des délices de la sexualité animale et végétale.

Point de tabous ce soir ! Plongez dans les secrets les plus intimes de la nature, étonnez-vous de la diversité et la singularité des comportements sexuels de la faune et de la flore. Que vous soyez émerveillé, choqué, ou simplement amusé, cette création totale du Kalinka vous invite à embrasser la magie de la nature telle qu’elle est impétueuse, exubérante, et toujours surprenante !

Une soirée réservée aux plus de 18 ans.

50 EUR.

MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie relations.visiteurs.museum@culture.toulouse-metropole.fr



L’événement CABARET À POILS ET À PLUMES Toulouse a été mis à jour le 2024-01-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE