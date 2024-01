SOIRÉE CLUTCHO : 10 ANS AU MÉTRONUM METRONUM Toulouse, jeudi 1 février 2024.

SOIRÉE CLUTCHO : 10 ANS AU MÉTRONUM METRONUM Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 19:00:00

fin : 2024-02-01 23:00:00

L’incontournable rendez-vous toulousain Clutcho s’associe au Metronum pour cette première date d’anniversaire !

Au programme des festivités : du stand up, des arts visuels, des ateliers, des stands de créateurs des performances, du tattoo… Et évidemment de la musique live avec El Gato Negro (jazz, hip-hop), Guts, Natalia Doco, La Dame Blanche et Aluminé Guerrero (voyage mystique vers la folktronica) !

Et aussi…

Les INmanquables, un photomaton, les maquillages à paillettes de Flower Show, à boire et à manger…

.

METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie



L’événement SOIRÉE CLUTCHO : 10 ANS AU MÉTRONUM Toulouse a été mis à jour le 2024-01-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE