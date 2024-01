VISITE INÉDITE DE MAINTENANCE LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse, mercredi 24 janvier 2024.

Début : 2024-01-24 14:00:00

fin : 2024-01-24 15:30:00

Et si vous profitiez d’une découverte exceptionnelle des mécanismes et rouages qui se cachent derrière les impressionnantes coques de bois du Minotaure ?

Les Véritables Vétérinaires et Véritables Dermatologues s’activent en effet actuellement dans la Halle pour redonner tout son éclat à Astérion, avant qu’il ne s’élance avec entrain vers une année plein de promesses. Cette visite exceptionnelle vous invite à découvrir de manière inédite, les secrets de construction et de maintenance du Minotaure. C’est également l’occasion de venir à la rencontre des métiers qui les font vivre.

Réservation obligatoire sur le site internet de la Halle de la Machine.

13 EUR.

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie contact@halledelamachine.fr



