Les rendez-vous du mardi Toulouse Les rendez-vous du mardi Toulouse, 26 décembre 2023, . Les rendez-vous du mardi Mardi 26 décembre, 10h00 Toulouse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-26T10:00:00+01:00 – 2023-12-26T11:00:00+01:00

Fin : 2023-12-26T10:00:00+01:00 – 2023-12-26T11:00:00+01:00 Promotion de profil auprès des entreprises du secteur du Transport, Logistique, Commerce de gros, automobile, Tourisme ou funéraire.

Attention réservé aux demandeurs d’emploi en recherche d’emploi et non en projet. Vous serez reçu par un conseiller entreprise de l’agence d’hippodrome. Nos secteurs d’expertises: Automobile, Transport et Logistique. Le conseiller vous apporte de l’information sur ces secteurs d’activité et pourra proposer votre profil aux entreprises. Merci de vous présenter avec votre CV. Toulouse 31100 Toulouse [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/179737 »}] Atelier #TousMobilisés Détails Autres Lieu Toulouse Adresse 31100 Toulouse Lieu Ville Toulouse Latitude 43.596039 Longitude 1.432095 latitude longitude 43.596039;1.432095

