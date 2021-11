Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse TOULOUSAIN ! Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

TOULOUSAIN ! Toulouse, 9 décembre 2021, Toulouse. TOULOUSAIN ! STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse

2021-12-09 – 2021-12-09 STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet

Toulouse Haute-Garonne Les dernières dates ! Venez découvrir ou redécouvrir le spectacle aux + de 500 représentations. À travers nos travers, on rit pendant 1h45 (alors que le spectacle ne dure qu’1 heure 20). Avec Mélissa Billard, Fred Menuet et Pat Borg Ecrit par Fred Menuet. Mise en scène Gérard Pinter. Rendez-vous au Studio 55, la nouvelle scène Toulousaine ! Les dernières dates ! Venez découvrir ou redécouvrir le spectacle aux + de 500 représentations. À travers nos travers, on rit pendant 1h45 (alors que le spectacle ne dure qu’1 heure 20). Avec Mélissa Billard, Fred Menuet et Pat Borg Ecrit par Fred Menuet. Mise en scène Gérard Pinter. STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse

dernière mise à jour : 2021-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Ville Toulouse lieuville STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse