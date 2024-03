Toulousain débarquent à Albi ! Salle événementielle de Pratgraussals Albi, jeudi 16 mai 2024.

Toulousain débarquent à Albi ! Forts de leur succès avec le spectacle Toulousain sur scène et avec leur mini série sur internet, Mélissa, Fred et Pat Borg sont en terre albigeoise. Jeudi 16 mai, 21h30 Salle événementielle de Pratgraussals 26,85€

Ils présentent sur scène une série de sketchs hilarants où l’on rit, chante et se moque gentiment des travers et des coutumes des Toulousains mais pas qu’eux. Le trio chambre les Toulousains (bien sûr), les Bordelais (toujours) les Aveyronnais (bien sûr) mais aussi les Tarnais (Boudu !). La première partie de la soirée est assurée par le talentueux performeur vocal Philippe Roche.

https://www.youtube.com/watch?v=S1BFKJeya_0

