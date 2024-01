Weekend à Toulon Toulon Toulon, vendredi 23 février 2024.

Weekend à Toulon Un weekend en Méditerranée 23 25 février Toulon Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-23T19:00:00+01:00 – 2024-02-23T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-25T00:00:00+01:00 – 2024-02-25T18:00:00+01:00

Du vendredi 23 février (19h) au dimanche 25 février (pas avant 18h), à Toulon

Pour nous permettre de naviguer en toute sérénité et en toute sécurité lors des pèlerinages maritimes, nous proposons tout au long de l’année une formation nautique pratique lors des weekends voile.

Ces weekends voile se déroulent donc dans l’esprit de l’association Pèlerins de la mer et nous assistons à la messe le samedi soir ou le dimanche matin en fonction des possibilités.

Si des frères de St Jean sont présents parmi nous, ils nous aident à vivre les sacrements et la messe est quotidienne.

Les PDM prennent donc la mer à Toulon du 24 au 25 février.

Pour plus d’informations, suivre le lien d’inscription

Toulon Club nautique de la Marine, port de Toulon Toulon 83800 Basse Ville Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

