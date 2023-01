Weekend PDM à Toulon Toulon Toulon Catégories d’Évènement: Toulon

Un weekend de février sous les palmiers ! Toulon Club nautique de la Marine, port de Toulon Basse Ville Toulon 83800 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Du vendredi 10 février (18h – arrivée à 23h30 maximum) au dimanche 12 février (18h), à Toulon Envie de fraternité et de grand air ? Venez naviguer avec les PDM au départ de Toulon les 11 et 12 février 2023 ! Ce weekend voile se déroule dans l’esprit de l’association Pèlerins de la Mer, et les frères de la communauté Saint Jean présents parmi nous nous aideront à vivre les sacrements et la messe quotidienne. Attention : les places sont limitées, et une fois prise, la place ne pourra être remboursée

