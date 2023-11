L’Amour Médecin THEATRE LIBERTE – S.ALBERT CAMUS, 12 janvier 2024, TOULON.

L’Amour Médecin THEATRE LIBERTE – S.ALBERT CAMUS. Un spectacle à la date du 2024-01-12 à 20:30 (2024-01-12 au ). Tarif : 32.0 à 32.0 euros.

Un petit bijou de Molière à découvrir en famille. Écrite et montée en 1665, cette œuvre préfigure ce qui deviendra Le Médecin malgré lui. Costumes colorés signés Christian Lacroix et musique entraînante. Nous y retrouvons le fameux Sganarelle, riche bourgeois avare. L’homme refuse de marier sa fille Lucinde car il ne veut pas payer de dot. Pour arriver à ses fins, la jeune femme feint d’être malade. Parmi les médecins qui se pressent à son chevet, se cache Clitandre, son amant, prêt à faire signer un « vrai-faux » contrat de mariage à son futur beau-père. Dans cette commedia dell’arte savoureuse et totalement burlesque, les comédiens nous séduisent par leur approche moderne et enjouée de cette satire. Coproduction Châteauvallon-Liberté. Avis des critiques : Le spectacle, simple et plaisant, [est] enrichi des costumes de Christian Lacroix et porté par une distribution convaincante. Sceneweb Une comédie-ballet moderne et musicale, haute en couleurs. France 3 PACA Jean-Louis Martinelli présente son Amour médecin de Molière, dans une version courte, drôle et accessible. Zébuline Metteur en scène : Jean-Louis Martinelli Distribution / Programmation : Avec Edouard Montoute,Elisa Kane, Martine Schambacher, Michel Melki, Bernard Nissille, Hammou Graia, Alexandre Soulie, Yoann Denaive et Arthur Oudot Jean-Louis Martinelli Jean-Louis Martinelli

Votre billet est ici

THEATRE LIBERTE – S.ALBERT CAMUS TOULON Grand Hôtel -Place de la Liberté Var

32.0

EUR32.0.

