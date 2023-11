Karine Dubernet – Souris Pas ! (Tournée) THEATRE LE COLBERT, 24 février 2024, TOULON.

Karine Dubernet – Souris Pas ! (Tournée) THEATRE LE COLBERT. Un spectacle à la date du 2024-02-24 à 20:30 (2023-11-23 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

KALMIA PRODUCTIONS (L.2-20-6738/3-206739) présente ce spectacle KARINE DUBERNET DANS SOURIS PAS ! Textes : Karine Dubernet et Carole Greep Mise en scène : Philippe Awat Sans filtre, plein d’autodérision, le spectacle de Karine Dubernet régale le public de ses métaphores irrésistibles et autres vannes drôlissimes. Vous aimez le théâtre ? Vous aimerez Karine Dubernet ! Prix SACD Fonds Humour Auteur en 2019, « Souris Pas ! » va remonter le temps, pour s’arrêter sur une quinzaine d’années charnières aux références cultes, et une galerie de portraits décapants. Porté par une Karine Dubernet survoltée mariant à merveille son expérience théâtrale classique, de boulevard, de clown et de one man à l’humour potache qui claque, « Souris Pas ! » est un assemblage d’influences riches, toujours justes, pour 70 minutes hilarantes. Réservation PMR : 05.56.48.26.26 Karine Dubernet

Votre billet est ici

THEATRE LE COLBERT TOULON 34 rue Victor Clappier Var

24.0

EUR24.0.

