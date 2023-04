Karine Dubernet – Souris Pas (Tournée) THEATRE LE COLBERT, 17 février 2024, TOULON.

Karine Dubernet – Souris Pas (Tournée) THEATRE LE COLBERT. Un spectacle à la date du 2024-02-17 à 20:30 (2023-04-28 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

À coup de flash-back en forme de compte à rebours, Karine Dubernet livre une autobiographie à la fois tendre et hilarante. Entre anecdotes rocambolesques et moments émouvants, les situations impayables s’enchaînent à un rythme effréné, abordant des sujets de fond : droit à la différence, tolérance, acceptation de soi et féminisme en toile de fond… Un parcours initiatique où se côtoient personnages réels et imaginaires, nous apprenant que l’on peut tomber, pour mieux se révéler. Une expérience théâtrale inclassable, drôle et jubilatoire. « Karine fend, un peu, l’armure de la comique et se montre hilarante, évidemment, sincère et très touchante » Le Parisien> Karine Dubernet

THEATRE LE COLBERT TOULON 34 rue Victor Clappier Var

24.0

EUR24.0.

