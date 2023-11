Kader Bueno – Un Tour de ma Vie THEATRE LE COLBERT, 17 février 2024, TOULON.

Kader Bueno – Un Tour de ma Vie THEATRE LE COLBERT. Un spectacle à la date du 2024-02-17 à 20:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

SMARTARTECH présente ce spectacle Kader nous entraîne dans son spectacle faire un tour du côté de sa vie. Pour lui tout est magie. Vous le connaissez sans doute grâce à l’émission Clique ou au Jamel Comedy Club ?Entremêlé de close up, de grande illusion, de stand-up, le show de Kader nous transporte, nous ébahi, nous surprend et surtout nous fait rire.De son prof d’Arts plastiques aux tables qui dansent, au mec de banlieue aux cigarettes qui volent, il nous entraîne dans un univers poétique et urbain à la fois.Son interaction avec le public le rend attachant et profondément touchant. Kader Bueno

Votre billet est ici

THEATRE LE COLBERT TOULON 34 rue Victor Clappier Var

24.0

24.0 EUR

