Olivia Moore – Conversations THEATRE LE COLBERT, 2 février 2024, TOULON.

Olivia Moore – Conversations THEATRE LE COLBERT. Un spectacle à la date du 2024-02-02 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

Je prépare mon prochain spectacle, faut qu’on en cause ensemble. Moi je vais parler, beaucoup. Je vais vous faire parler, pas trop. On va parler des gens qui l’ouvrent même quand on leur a pas demandé, des gens qui donnent des conseils sans arrêt, des gens qui jugent tout, de psychothérapie et probablement de trucs un peu crus parce que vous aimez beaucoup trop quand je fais ça. Bref on va parler de moi. Ce sera parfois très drôle et parfois juste un peu drôle, dans ce cas veuillez sourire poliment en penchant la tête sur le côté, merci. Ça va être à mi-chemin entre un groupe de parole, un date Tinder et un TEDX, avec des blagues, beaucoup de blagues. Alors, qui vient ? Olivia Moore Olivia Moore

THEATRE LE COLBERT TOULON 34 rue Victor Clappier Var

