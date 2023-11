MARINE ELLA EN THEORIE THEATRE LE COLBERT, 9 décembre 2023, TOULON.

MARINE ELLA EN THEORIE THEATRE LE COLBERT. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 20:30 (2023-12-09 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Le théâtre le Colbert présente Marine Ella – En théorie Marine Ella, c’est cette bonne copine qu’on aimerait tous avoir, à qui il arrive toujours des histoires rocambolesques, qui en fait des tonnes et qui se pose des questions existentielles de type : « Est-ce que si un mec porte des marcels en été, c’est un motif de rupture ? ». ( Clairement oui!). Sous ses airs un peu cagolesque au premier abord, Marine nous emmène dans un tourbillon d’anecdotes et de questionnements. Pendant une heure de stand-up, elle examine les détails de l’existence, s’interroge, se positionne. Une heure rafraîchissante et intime qui fait du bien. Le Saviez-vous ? Membre de la troupe du Jamel Comedy Club Chroniqueuse TV dans l’émission Piquantes sur MARINE ELLA EN THEORIE

THEATRE LE COLBERT TOULON 34 rue Victor Clappier Var

