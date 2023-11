La Vie en Rose la Pièce de Théatre Musical THEATRE LE COLBERT, 12 novembre 2023, TOULON.

La Vie en Rose la Pièce de Théatre Musical THEATRE LE COLBERT. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 15:00 (2023-11-12 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

EN ACCORD AVEC LF PROD Le théâtre le Colbert, en accord avec LF PROD présente La vie en rose – La pièce de théâtre musical La vie en rose, c’est une pièce de théâtre musicale avec les plus grands succès français des années 40, arrangées en version jazz. Paris, février 1945, vers la fin d’une journée d’hiver, le dur et triste hiver qui suivit le merveilleux été de la libération de Paris. La guerre n’est pas encore finie, mais au nord de la ville, la vie coutumière reprend son cours avec ses joies simples, ses grosses difficultés, ses grandes misères, et ses terribles secrets. La Vie en Rose la Pièce de Théatre Musical

Votre billet est ici

THEATRE LE COLBERT TOULON 34 rue Victor Clappier Var

14.0

EUR14.0.

Votre billet est ici