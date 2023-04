Eric Collado Faites Vite , Faites Vite ! THEATRE LE COLBERT, 21 octobre 2023, TOULON.

Le théâtre le Colbert présente Eric Collado – Faites vite, faites vite ! C’est avec générosité comme à son habitude, que le général de l’armée des passoires du monde ( oui oui vous avez bien lu !) entre sur scène pour tout donner et comme on dit il le mouille le maillot ! Et vos joues et zygomatiques s’en souviendront, quand il vous emmènera dans des aventures « colladesques » . C’est avec la philosophie de la passoire que vous rencontrerez le socle de la base qu’est la famille en croisant sa femme, son fils, sa fille et attention : la commandante Reine-Mère, toujours aussi « disjonctée » ! Il en profitera pour trinquer avec vous (il mange après, pour lui, vous êtes l’apéro !), tout en se demandant si on peut rire de tout ? Si on peut rire et même … si on peut tout court !! Et enfin vous verrez que nous arriverons à vivre plus d’un million d’années et toujours … Eric Collado Eric Collado

THEATRE LE COLBERT TOULON 34 rue Victor Clappier Var

