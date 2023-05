Fromage de Chèvre et Sauce Thai THEATRE LE COLBERT, 9 juin 2023, TOULON.

Fromage de Chèvre et Sauce Thai THEATRE LE COLBERT. Un spectacle à la date du 2023-06-09 à 20:30 (2023-06-08 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

EN ACCORD AVEC LA COMPAGNIE BARJAQUE Le théâtre le Colbert, en accord avec La compagnie de la Barjaque présentent Fromage de chèvre et sauce thaï Gigi et Jeannot étaient sur le point de partir en vacances mais Jeannot est soudainement victime d’une crise aiguë d’hémorroïdes. C’est donc Fabien, le fils aîné (gras comme un bâton de sucette et à la comprenette difficilette) qui va profiter du séjour avec sa mère ! Bonjour Bouddha ! Dès l’aéroport, c’est la panique. Dans l’avion c’est l’épouvante complète et à Bangkok ce « premier de classe » va vouloir parler l’étranger à la façon de Momo, un pilier de bar avec qui Fabien fait des racines tous les jours. Le rapprochement mère-fils a du bon, les langues vont se délier et Gigi va en apprendre des vertes et des pas mûres ! De Secousses en rebondissements vous passerez du rire à l’émotion Ne ratez pas ce spectacle servi par deux comédiens à la pêche d’enfer. Vous avez dit drôle ? Non… hilarant ! Fromage de Chèvre et Sauce Thai

THEATRE LE COLBERT TOULON 34 rue Victor Clappier Var

