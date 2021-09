Toulon-sur-Arroux Toulon sur Arroux Saône-et-Loire, Toulon-sur-Arroux Toulon sur Arroux : 2000 ans d’histoire Toulon sur Arroux Toulon-sur-Arroux Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Toulon sur Arroux, le dimanche 19 septembre à 15:00

départ: Place du Camp romain, – Gué de Toulon, – Crémaillère – Rue du Pont – Rue du moulin, – Chemin du lavoir, – Ruelle du Geai Blanc, – Vieille église, – Vestiges du chateau – Place du Château – Haras, – Maison du tanneur, – Fontaine Perthuisot, – Rue Commerson, – Rue de Paray, – Ecoles, – Rue des Prés Marteaux, – Pont du diable – Place du Camp romain

Rendez-vous place du camp romain

Un voyage dans le temps…Visite du village Toulon sur Arroux place du camp romain 71320 Toulon sur Arroux Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Lieu Toulon sur Arroux Adresse place du camp romain 71320 Toulon sur Arroux