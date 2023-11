Nuit Du Piano PALAIS NEPTUNE, 21 février 2024, TOULON.

Festival de musique de Toulon & sa région présente : ce spectacle. EISTER DUO : DAVID SALMON & MANUEL VIEILLARD 4 mains & deux pianos CLAIRE DÉSERT piano & Partenariat avec l’Institut d’Enseignement Supérieur de la musique d’Aix-en-Provence, l’IESM 18H-18H30 Récital découverte des étudiants de l’IESM 18H45-19H30 Claire Désert Robert Schumann Davidsbündlertänze, Op. 6 (extrait du 1er livre) Johannes Brahms Valses et Danses hongroises pour piano solo Frédéric Chopin Polonaise-Fantaisie en la bémol majeur, Op. 61 19H45-20H30 Geister duo Franz Schubert Rondo en ré majeur D. 608 Divertissement à la hongroise D. 818 20H45-21H15 Claire Désert Robert Schumann Papillons, Op. 2 (suite de valses et polonaises) Claude Debussy Préludes « Danseuses de Delphes », « Danse de Puck » (Premier livre) Béla Bartòk 3 Mikrokosmos 21H30-22H Geister duo Maurice Ravel Daphnis et Chloé suite n°2 Introduction et Allegro La ValseJohannes Brahms5 récitals, 2 pianos pour une soirée ! Le public assiste à tout ou partie des récitals.

PALAIS NEPTUNE TOULON Place de Besagne Var

