Le Concert Spirituel | Mozart à Salzbourg Eglise Saint-Paul, 5 décembre 2022 20:00, Toulon

Sur réservation, de 13,50€ à 26,50€

Messes brèves de Mozart et œuvres des frères Haydn – durée : 1h30 avec entracte Quoi de plus subtil que de laisser la musique transmettre, sans mots, les idées du texte divin ?

Le programme de ce concert nous invite à expérimenter ce questionnement, les Messes brèves KV 192 et KV 194 de Mozart, adoptant chacune une position différente. Le Te Deum n°1 en do majeur de Haydn et surtout l’Ave verum KV618 de Mozart cherchent la synthèse. Ils répondent en cela à l’idéal d’équilibre considéré comme indispensable à la beauté par la société du XVIIIe siècle. Dépouillées de la dispersion qu’engendre l’illustration d’un texte mais aussi d’un trop grand développement instrumental, ces deux pièces offrent un caractère épuré. L’expression ramenée à l’essentielle touche alors au plus intime. Wolfgang Amadeus Mozart

Messe brève en Fa Majeur Kv. 192

Messe brève en Ré Majeur Kv. 194

Sonate d’église en Do Majeur Kv. 328

Sonate d’église en La Majeur Kv. 225

Ave verum KV 618 Joseph Haydn

Offertorium « Non nobis Domine »

Alleluia, ext. de « O coelitum beati », motet

Concerto pour orgue (2nd mouvement Adagio)

Te Deum n°1 en Do Majeur Michael Haydn

« Sub tuum praesidium » MH 654 en Do Majeur

Ave verum en Fa Majeur Le Concert Spirituel, chœur et orchestre

Hervé Niquet, direction Eglise Saint-Paul Boulevard Michelet 83100 Toulon 83041 Toulon Lamalgue Var lundi 5 décembre – 20h00 à 21h30

