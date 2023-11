Et ta Soeur ! CAFE THEATRE DE LA PORTE D’ITALIE, 24 novembre 2023, TOULON.

Et ta Soeur ! CAFE THEATRE DE LA PORTE D’ITALIE. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:30 (2023-11-24 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

ROOM CITY PRESENTE “Et ta soeur”, cette comédie théâtrale captivante interprétée par un duo jouant 4 personnages, mêle rires, surprise et frayeur ! Patrick, un homme timide, et sa sœur Coralie, exubérante et joyeuse, hébergent pour quelques jours leurs amis victimes d’un incendie : Michel, un homme sûr de lui, et sa sœur Charlotte, une quinquagénaire sensible. Pour les remercier de leur accueil, Michel et Charlotte offrent à leurs amis un tableau à la valeur sentimentale, le seul objet n’ayant pas brûlé… Ce tableau serait-il hanté? Comment la cohabitation va-t-elle évoluer entre ces 4 personnages si différents? Etes-vous prêts à rire et sursauter? Et ta Soeur !

CAFE THEATRE DE LA PORTE D’ITALIE TOULON Place Armand Vallée Var

20.0

EUR20.0.

