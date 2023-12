Recrutement sur et hors la base navale avec Domino Var Toulon Recrutement sur et hors la base navale avec Domino Var Toulon, 21 décembre 2023, . Recrutement sur et hors la base navale avec Domino Var Jeudi 21 décembre, 09h00 Toulon Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T10:30:00+01:00

Fin : 2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T10:30:00+01:00 Nous recherchons des profils expérimentés ou débutants pour des missions de longue durée sur la bases navales entre Toulon et La Ciotat. Postes disponibles aussi hors la base navale.

Les profils recherchées H/F:

Piqueurs – pas de qualification requise, formation assuré par l’employeur

Electriciens – formation haute tension proposé par l’employeur

Mécaniciens naval

Peintres ( industriels, bâtiment, peintre automobile)

Tireurs des câbles

Chef d’équipe électricité

Economiste en chantier Présentation des opportunités d’emploi sur et hors la base navale de Toulon pour le 2024. Toulon 83000 Toulon [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/197940 »}] Réunion d’information 1 jeune 1 solution Détails Autres Lieu Toulon Adresse 83000 Toulon Lieu Ville Toulon Latitude 43.119038 Longitude 5.943107 latitude longitude 43.119038;5.943107

Toulon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//